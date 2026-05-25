Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура требует взыскать с "Автотранссервиса" 155 миллионов рублей - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 25.05.2026
Прокуратура требует взыскать с "Автотранссервиса" 155 миллионов рублей

Хинштейн: прокуратура требует взыскать с "Автотранссервиса" 155 млн рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура требует взыскать с компании «Автотранссервис» более 155 миллионов рублей по делу о незаконной приватизации.
  • Бывший глава города Курска Игорь Куцак выступает ответчиком по этому делу.
  • «Автотранссервис» входит в число трех коммерческих структур, между которыми был поделен город в части получения контрактов на уборку и содержание улиц.
КУРСК, 25 мая - РИА Новости. Прокуратура требует взыскать свыше 155 миллионов рублей с компании по делу о незаконной приватизации, где ответчиком выступает бывший глава города Курска Игорь Куцак, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
В понедельник в ходе заседания правительства Курской области Хинштейн сообщил, что ряд физических лиц, среди которых бывший глава города Курска Игорь Куцак, выступают ответчиками по делу о незаконной приватизации муниципальной организации.
"Прокуратура в своем иске просит обратить в собственность Российской Федерации стоимость доли, взыскав с общества "Автотрансервис" 155 миллионов 910 тысяч рублей, полученные в нарушении законодательства о противодействии коррупции", - сообщил Хинштейн в ходе заседания правительства региона.
Он добавил, что прокуратуру также просят признать "недействительно ничтожным" договор купли-продажи доли в размере 49%, который был заключен в 2023 году. Губернатор отметил, что "Автотранссервис" входит в число трех коммерческих структур, между которыми на протяжении многих лет был поделен город в части получения контрактов на уборку и содержание улиц.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Свидетель по делу о хищениях на курских фортификациях раскрыл подробности
24 декабря 2025, 23:43
 
КурскКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала