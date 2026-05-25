Прокуратура требует взыскать с "Автотранссервиса" 155 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура требует взыскать с компании «Автотранссервис» более 155 миллионов рублей по делу о незаконной приватизации.
- Бывший глава города Курска Игорь Куцак выступает ответчиком по этому делу.
- «Автотранссервис» входит в число трех коммерческих структур, между которыми был поделен город в части получения контрактов на уборку и содержание улиц.
КУРСК, 25 мая - РИА Новости. Прокуратура требует взыскать свыше 155 миллионов рублей с компании по делу о незаконной приватизации, где ответчиком выступает бывший глава города Курска Игорь Куцак, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
В понедельник в ходе заседания правительства Курской области Хинштейн сообщил, что ряд физических лиц, среди которых бывший глава города Курска Игорь Куцак, выступают ответчиками по делу о незаконной приватизации муниципальной организации.
"Прокуратура в своем иске просит обратить в собственность Российской Федерации стоимость доли, взыскав с общества "Автотрансервис" 155 миллионов 910 тысяч рублей, полученные в нарушении законодательства о противодействии коррупции", - сообщил Хинштейн в ходе заседания правительства региона.
Он добавил, что прокуратуру также просят признать "недействительно ничтожным" договор купли-продажи доли в размере 49%, который был заключен в 2023 году. Губернатор отметил, что "Автотранссервис" входит в число трех коммерческих структур, между которыми на протяжении многих лет был поделен город в части получения контрактов на уборку и содержание улиц.
