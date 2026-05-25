В России вырос выпуск детских рыбных консервов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Производство детских консервов на основе рыбы по итогам 2025 года выросло в 1,3 раза, почти до 82 тысяч банок продукции, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата.

"В 2025 году российские компании выпустили 81,94 тысячи банок детских консервов на основе рыбы - это в 1,3 раза больше, чем годом ранее... Об это свидетельствуют данные Росстата , которые изучила ВАРПЭ", - сообщили там.

В ассоциации отметили, что несмотря на рост производства, доля рыбного детского пюре в общем объеме производства остается небольшой.

"Как показал мониторинг российского рынка, ассортимент только одного отечественного бренда из топ-15 по объему продаж детского питания включает детское пюре с рыбой", - рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев

При этом российские мамы хотят покупать детям рыбное детское питание, но более 70% не делают этого из-за ассортимента - рыбного пюре нет у брендов, которым они доверяют, добавил Зверев со ссылкой на исследование ВАРПЭ.