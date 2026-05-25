Рейтинг@Mail.ru
В России вырос выпуск детских рыбных консервов - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 25.05.2026
В России вырос выпуск детских рыбных консервов

ВАРПЭ: производство детских консервов на основе рыбы выросло в 1,3 раза

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПредприятие по переработке рыбы
Предприятие по переработке рыбы - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Предприятие по переработке рыбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России по итогам 2025 года выпуск детских рыбных консервов вырос в 1,3 раза, почти до 82 тысяч банок продукции.
  • Доля рыбного детского пюре в общем объеме производства остается небольшой и составляет 0,1%.
  • Более 70% российских мам не покупают рыбное детское питание из-за отсутствия ассортимента у брендов, которым они доверяют.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Производство детских консервов на основе рыбы по итогам 2025 года выросло в 1,3 раза, почти до 82 тысяч банок продукции, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата.
"В 2025 году российские компании выпустили 81,94 тысячи банок детских консервов на основе рыбы - это в 1,3 раза больше, чем годом ранее... Об это свидетельствуют данные Росстата, которые изучила ВАРПЭ", - сообщили там.
Продажа рыбы - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Названа самая популярная рыба у россиян
16 декабря 2025, 03:14
В ассоциации отметили, что несмотря на рост производства, доля рыбного детского пюре в общем объеме производства остается небольшой.
"Как показал мониторинг российского рынка, ассортимент только одного отечественного бренда из топ-15 по объему продаж детского питания включает детское пюре с рыбой", - рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.
При этом российские мамы хотят покупать детям рыбное детское питание, но более 70% не делают этого из-за ассортимента - рыбного пюре нет у брендов, которым они доверяют, добавил Зверев со ссылкой на исследование ВАРПЭ.
"Как итог, доля рыбных консервов в общем объеме продаж детского питания - 0,1%", - привел данные он.
Молодой человек на процедуре ЭХОКГ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россиянам рассказали, что нужно есть для снижения уровня холестерина
29 января, 09:09
 
Герман ЗверевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала