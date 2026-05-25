Во Владивостоке вынесли приговор бабушке, чей внук погиб на тюбинге
04:15 25.05.2026 (обновлено: 05:06 25.05.2026)
Во Владивостоке вынесли приговор бабушке, чей внук погиб на тюбинге

Бабушка, чей внук погиб на тюбинге, получила 1,5 года ограничения свободы

Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владивостоке суд назначил местной жительнице 1,5 года ограничения свободы.
  • Причиной судебного решения стало причинение смерти по неосторожности: внук осужденной погиб, катаясь на тюбинге и врезавшись в дерево.
  • Двоюродная бабушка ребенка, которая заботилась о нем, не пресекла катание с горки в лесу на тюбинге.
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил 1,5 года ограничения свободы местной жительнице, чей внук погиб после того, как врезался в дерево, катаясь с горки на тюбинге, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
В феврале СУСК сообщало, что на улице Карьерная во время катания с горы на тюбинге пятилетний ребенок столкнулся с деревом, получил тяжелую травму головы и скончался в машине скорой. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Пресс-служба судов сообщала, что двоюродная бабушка ребенка, которая добровольно взяла на себя обязанность заботиться о его здоровье, не пресекла то, что он катался с горки в лесу на тюбинге.
"Приговором Первореченского районного суда Владивостока жительница Владивостока признана виновной в причинении смерти ребенку по неосторожности… Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сказала Оленева.
