Во Владивостоке вынесли приговор бабушке, чей внук погиб на тюбинге

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил 1,5 года ограничения свободы местной жительнице, чей внук погиб после того, как врезался в дерево, катаясь с горки на тюбинге, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.

В феврале СУСК сообщало, что на улице Карьерная во время катания с горы на тюбинге пятилетний ребенок столкнулся с деревом, получил тяжелую травму головы и скончался в машине скорой. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Пресс-служба судов сообщала, что двоюродная бабушка ребенка, которая добровольно взяла на себя обязанность заботиться о его здоровье, не пресекла то, что он катался с горки в лесу на тюбинге.