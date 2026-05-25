06:47 25.05.2026 (обновлено: 07:02 25.05.2026)
"Воевать с Россией": в США сделали резкое заявление в адрес Прибалтики

Профессор Сакс: провокации против РФ сделали Прибалтику очень опасным местом

Самоходно-артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК" группировки войск "Центр" ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Джеффри Сакс заявил, что из-за провокаций против России Прибалтика стала самым опасным местом на Земле.
  • По мнению Сакса, в эскалации и расширении военных действий в Европе Украина видит свой лучший шанс на победу.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Из-за провокаций против России Прибалтика стала самым опасным местом на Земле, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Если сложить ситуацию на Украине, русофобию прибалтийских стран, которым Европа передала свою внешнюю политику, немецкое руководство, открыто говорящее о ремилитаризации, <…> а также странное руководство Франции и Великобритании, то мы получаем идеальный рецепт колоссальной катастрофы. <…> Прибалтийские страны сейчас, пожалуй, самое опасное место на планете. <…> Там буквально требуют войны, мести, ненависти к России", — отметил он.
По мнению Сакса, в эскалации и расширении военных действий в Европе Украина видит свой лучший шанс на победу.
"Украина сделает все, чтобы спровоцировать эскалацию. Это ее тактика, потому что в одиночку она не может воевать с Россией. Но, может быть, Европа будет воевать с Россией. А если Европа вступит в войну, то, как, видимо, думают украинцы, США вступят в войну вместе с Европой. Я не знаю, что у них в голове", — резюмировал профессор.
На прошлой неделе Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. В частности, Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран существует. Он напомнил, что военные формулируют необходимую реакцию Москвы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
