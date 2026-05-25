"Русские могут". В США указали странам Прибалтики на место

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Если прибалтийские государства будут устраивать провокации против России, США проигнорирую статью пять устава НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"США не собираются применять ядерное оружие. Идея о том, что если будет задействована так называемая пятая статья — скажем, из-за провокаций Литвы, Латвии или Эстонии, то США нанесут ядерный удар по России, просто абсурдна. Этого не произойдет. Тогда возникает вопрос: если США этого не сделают, что они вообще могут сделать? <…> Почти ничего", — отметил он.
Макгрегор напомнил, что у России есть серьезное преимущество.
"Ведь если мы ввяжемся в войну на истощение с применением ракет, мы ее проиграем. Русские могут производить больше. Китайцы тоже могут производить больше. И уж точно Китай не будет просто стоять в стороне и смотреть, как мы пытаемся уничтожить или подавить Россию", — пояснил эксперт.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран существует. Он напомнил, что военные формулируют необходимую реакцию Москвы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.