Глава Еврокомиссии обсудит с лидерами Прибалтики инциденты с дронами

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Литву для обсуждения реагирования на инциденты с дронами с лидерами прибалтийских стран, сообщает издание Politico со ссылкой на трех еврочиновников.