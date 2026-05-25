01:09 25.05.2026
Глава Еврокомиссии обсудит с лидерами Прибалтики инциденты с дронами

Politico: глава ЕК посетит Литву для обсуждения реагирования на случаи с дронами

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Литву для обсуждения реагирования на инциденты с дронами с лидерами прибалтийских стран.
  • Визит будет посвящен не только демонстрации солидарности, но и укреплению совместной обороноспособности при помощи схем Еврокомиссии по финансированию и планированию.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Литву для обсуждения реагирования на инциденты с дронами с лидерами прибалтийских стран, сообщает издание Politico со ссылкой на трех еврочиновников.
"Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Литву во вторник... Ожидается, что фон дер Ляйен встретится с главами прибалтийских государств и правительств для поддержки координации реагирования (на инциденты с дронами - ред.)", - говорится в публикации.
Как сообщается, помимо демонстрации солидарности с прибалтийскими государствами, во время визита внимание будет уделено укреплению совместной обороноспособности при помощи схем Еврокомиссии по финансированию и планированию.
По словам источников, еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс также прибудет в Литву.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории республик Прибалтики.
В среду утром приостановил работу аэропорт Вильнюса из-за угрозы появления дронов в литовском воздушном пространстве.
