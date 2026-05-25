Вучич заявил, что скоро может уйти в отставку
04:57 25.05.2026 (обновлено: 10:02 25.05.2026)
Вучич заявил, что скоро может уйти в отставку

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил, что скоро может уйти в отставку.
  • Второй президентский мандат Вучича истекает весной 2027 года.
  • Вучич сказал, что правящая Сербская прогрессивная партия организует собрания с 26 по 28 июня.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил о возможном уходе в отставку.
"Возможно, что я скоро подам прошение о моей отставке", — приводит его слова телеканал N1.
Сербский лидер также добавил, что не намерен сокращать свои полномочия по примеру экс-президента Бориса Тадича.
Помимо этого, глава республики анонсировал собрания правящей Сербской прогрессивной партии с 26 по 28 июня. По его словам, послания, направленные населению по итогам этих мероприятий, будут важнее числа пришедших.
Второй президентский мандат Вучича истекает весной 2027 года.
