Вучич заявил, что скоро может уйти в отставку

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил о возможном уходе в отставку.
"Возможно, что я скоро подам прошение о моей отставке", — приводит его слова телеканал N1.
Сербский лидер также добавил, что не намерен сокращать свои полномочия по примеру экс-президента Бориса Тадича.
Помимо этого, глава республики анонсировал собрания правящей Сербской прогрессивной партии с 26 по 28 июня. По его словам, послания, направленные населению по итогам этих мероприятий, будут важнее числа пришедших.
Второй президентский мандат Вучича истекает весной 2027 года.