Постоялец загоревшегося хостела в Москве рассказал о работе пожарных

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожарные быстро приехали на место возгорания в хостеле на востоке Москвы, рассказал РИА Новости один из постояльцев.

Другой постоялец рассказал агентству, что когда начался пожар, он спал. По его словам, сработала пожарная сигнализация и администратор сразу вывела всех проживающих из здания.