Постоялец загоревшегося хостела в Москве рассказал о работе пожарных

- В Москве произошел пожар в административном здании на востоке города, предварительно, один человек пострадал.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожарные быстро приехали на место возгорания в хостеле на востоке Москвы, рассказал РИА Новости один из постояльцев.
"Пожарные приехали очень быстро", - рассказал мужчина.
Другой постоялец рассказал агентству, что когда начался пожар, он спал. По его словам, сработала пожарная сигнализация и администратор сразу вывела всех проживающих из здания.