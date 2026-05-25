К тушению пожара в Москве привлекли поезд и вертолет

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожарный поезд и вертолет привлекли к борьбе с огнем в административном здании на востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"К месту выдвинулся пожарный поезд и вертолет", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что площадь пожара составляет 450 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены более 80 человек и 23 единицы техники.