Пожар в хостеле, расположенном на улице Монтажная на востоке Москвы

К тушению пожара в Москве привлекли поезд и вертолет

Площадь пожара составляет 450 квадратных метров, к ликвидации возгорания привлечены более 80 человек и 23 единицы техники.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожарный поезд и вертолет привлекли к борьбе с огнем в административном здании на востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"К месту выдвинулся пожарный поезд и вертолет", - говорится в сообщении.