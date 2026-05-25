Более 600 человек эвакуировали из горящего здания на востоке Москвы

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Свыше 600 человек эвакуировали из административного здания на востоке Москвы из-за пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из административного здания на улице Монтажная после возгорания на втором этаже эвакуировали более 600 человек", - сказал собеседник агентства.
"Происходит загорание на втором этаже административного здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули здание", - добавили в главке.