Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом
15:04 25.05.2026 (обновлено: 15:18 25.05.2026)
Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

Пострадавший в ЧП с самолетом в Красноярском крае находится в тяжелом состоянии

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю — Сотрудники МЧС на месте жесткой посадки легкомоторного самолета в Красноярском крае
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Богучанском районе Красноярского края произошла жесткая посадка легкомоторного самолета.
  • Один из двух пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.
КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Один из двух пострадавших в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Богучанском районе Красноярского края находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел в понедельник около 15.00 местного времени (11.00 мск) в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края. Воздушное судно эксплуатируется ООО "Аэропром". По данным СК на транспорте, судно выполняло облет и мониторило ситуацию с пожарами.
"Оба живы. Один в тяжелом состоянии, другой - состояние средней тяжести", - сказала собеседница агентства.
Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следствие рассматривает две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.
