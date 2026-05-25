Пострадавшую при атаке ВСУ в Старобельске доставили в Москву

10:43 25.05.2026 (обновлено: 11:11 25.05.2026)
Пострадавшую при атаке ВСУ на общежитие в Старобельске доставили в Москву

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пострадавшая при атаке ВСУ на общежитие в Старобельске доставлена в Москву, дорогу она перенесла удовлетворительно, ее состояние тяжелое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Молодая девушка 2003 года рождения, пострадавшая при атаке укронацистов на общежитие педагогического колледжа в Старобельске, доставлена бригадой службы медицины катастроф в НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России, дорогу она перенесла удовлетворительно, ее состояние оценивается как тяжелое", - сказал он.
Кузнецов уточнил, что врачи проводят диагностику, определяют план лечения пострадавшей.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пошлую пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертого и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
