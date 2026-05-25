Посольство окажет содействие задержанному в Чехии митрополиту Илариону

20:10 25.05.2026 (обновлено: 23:11 25.05.2026)
Митрополит Иларион. Архивное фото
  • Посольство Российской Федерации в Чехии будет оказывать задержанному митрополиту Илариону необходимое содействие.
  • Чешская полиция задержала митрополита по подозрению в хранении наркотиков.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Чехии будет оказывать все необходимое содействие задержанному в Чехии иерарху Русской православной церкви, митрополиту Илариону (Алфееву), служащему в храме Петра и Павла в Карловых Варах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Властями Чехии предоставлен консульский доступ к иерарху.
"Посольство России продолжит оказывать ему все необходимое содействие", - говорится в заявлении официального представителя на сайте министерства.
