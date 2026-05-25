Бельгия цинично игнорирует трагедию в ЛНР, заявило посольство России

БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Власти Бельгии, игнорируя удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, демонстрируют откровенный цинизм, говорится в комментарии посольства РФ в Бельгии в связи с участившимися антироссийскими выпадами властей королевства.