Бельгия цинично игнорирует трагедию в ЛНР, заявило посольство России - РИА Новости, 25.05.2026
23:04 25.05.2026
Бельгия цинично игнорирует трагедию в ЛНР, заявило посольство России

Посольство РФ: Бельгия игнорирует удар ВСУ по учебному корпусу в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Обстановка на месте обрушения при ударе ВСУ общежития Старобельского колледжа
  • Власти Бельгии демонстрируют цинизм, закрывая глаза на удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, заявило посольство России в Бельгии.
  • При этом Бельгия осудила российский удар возмездия, проигнорировав тот факт, что от рук ВСУ в Старобельске погиб 21 студент.
БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Власти Бельгии, игнорируя удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, демонстрируют откровенный цинизм, говорится в комментарии посольства РФ в Бельгии в связи с участившимися антироссийскими выпадами властей королевства.
"24 мая руководство внешнеполитического ведомства королевства вновь решило публично отметиться, выступив с "самым решительным осуждением массированного российского удара"... Считаем бессмысленным вступать в полемику с теми, кто покрывает террористическую сущность киевского режима, закрывая глаза на его бесчеловечные преступления, включая последнее – целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в городе Старобельске, в результате которого 21 студент погиб и более 40 человек получили ранения", - указывается в комментарии.
В посольстве подчеркнули, что "это уже даже не пресловутые двойные стандарты, а откровенный цинизм".
