Посольство России получило доступ к задержанному митрополиту Илариону

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Посольство России в курсе задержания митрополита Илариона (Алфеева) в Чехии, оформило к нему консульский доступ, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Посольство в курсе задержания митрополита, вчера был оформлен к нему консульский доступ", - сообщил агентству пресс-секретарь посольства РФ Богдан Василивицкий.
Ранее в Telegram-канале митрополита сообщили, в ходе досмотра багажника авто, в котором он ехал, полиция якобы обнаружила четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Подчеркивается, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. Отмечается, что, по словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.