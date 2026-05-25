Посольство России получило доступ к задержанному митрополиту Илариону
15:10 25.05.2026
Посольство России получило доступ к задержанному митрополиту Илариону

Посольство России получило доступ к задержанному в Чехии митрополиту Илариону

  • Посольство России получило консульский доступ к задержанному в Чехии митрополиту Илариону (Алфееву).
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Посольство России в курсе задержания митрополита Илариона (Алфеева) в Чехии, оформило к нему консульский доступ, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Посольство в курсе задержания митрополита, вчера был оформлен к нему консульский доступ", - сообщил агентству пресс-секретарь посольства РФ Богдан Василивицкий.
Ранее в Telegram-канале митрополита сообщили, в ходе досмотра багажника авто, в котором он ехал, полиция якобы обнаружила четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Подчеркивается, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. Отмечается, что, по словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.
