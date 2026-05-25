Россия предупредила персонал посольств о необходимости покинуть Киев - РИА Новости, 25.05.2026
16:36 25.05.2026 (обновлено: 17:27 25.05.2026)
Россия предупредила персонал посольств о необходимости покинуть Киев

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия предупредила персонал посольств о необходимости как можно скорее покинуть Киев.
  • МИД России призывает иностранных граждан не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры в Киеве.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российский МИД предупредил о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве и призвал иностранных дипломатов как можно скорее покинуть украинскую столицу.
"Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Удары будут наноситься в ответ на атаки ВСУ на мирное население, подчеркнули дипломаты. Целями станут предприятиям ВПК в Киеве, в том числе места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению дронов, центры принятия решений и командные пункты.
Как отметили в МИД, терактом в Старобельске киевский режим и его западные спонсоры продемонстрировали пренебрежение к нормам международного гуманитарного права. Все это переполнило чашу терпения, заключается в заявлении.
В ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Здание обрушилось, погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
По словам Владимира Путина, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Российская армия в ответ нанесла удар по целям, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
