Пошлину за регистрацию машин бойцов СВО, унаследованных близкими, отменили

19:22 25.05.2026 (обновлено: 23:23 25.05.2026)
Выдача номерных знаков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий членов семьи и близких родственников участников СВО от уплаты госпошлины за госрегистрацию транспортных средств, полученных в наследство.
  • Льгота распространяется на супругов, родителей, детей, бабушек, дедушек, внуков, братьев и сестер участников СВО.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает членов семьи и близких родственников участников специальной военной операции (СВО) от уплаты госпошлины за госрегистрацию транспортных средств, полученных в наследство от таких бойцов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ освобождает членов семьи и близких родственников участников СВО от уплаты государственной пошлины за госрегистрацию и совершение иных регистрационных действий при наследовании транспортных средств.
Речь идет о супругах, родителях, детях, бабушках, дедушках, внуках, братьях и сестрах участников СВО.
Им больше не придется платить госпошлину за выдачу государственных регистрационных знаков, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, на автомобили, мотоциклы, тракторы и другие транспортные средства, принадлежавшие участникам СВО, пояснял первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.
В свою очередь член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин уточнял, что аналогичная льгота предоставляется и наследникам волонтеров, работавших в зоне СВО и прилегающих к ней регионах.
Речь идет о ДНР, ЛНР, Крыме, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской, Херсонской областях и Севастополе.
Новая норма вступает в силу со дня официального опубликования закона.
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинИгорь ИгошинАлексей ГовыринГосдума РФ
 
 
