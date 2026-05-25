Пошлину за регистрацию машин бойцов СВО, унаследованных близкими, отменили

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий членов семьи и близких родственников участников СВО от уплаты госпошлины за госрегистрацию транспортных средств, полученных в наследство.

Льгота распространяется на супругов, родителей, детей, бабушек, дедушек, внуков, братьев и сестер участников СВО.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает членов семьи и близких родственников участников специальной военной операции (СВО) от уплаты госпошлины за госрегистрацию транспортных средств, полученных в наследство от таких бойцов.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ освобождает членов семьи и близких родственников участников СВО от уплаты государственной пошлины за госрегистрацию и совершение иных регистрационных действий при наследовании транспортных средств.

Речь идет о супругах, родителях, детях, бабушках, дедушках, внуках, братьях и сестрах участников СВО.

Им больше не придется платить госпошлину за выдачу государственных регистрационных знаков, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, на автомобили, мотоциклы, тракторы и другие транспортные средства, принадлежавшие участникам СВО, пояснял первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

В свою очередь член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин уточнял, что аналогичная льгота предоставляется и наследникам волонтеров, работавших в зоне СВО и прилегающих к ней регионах.

Речь идет о ДНР, ЛНР, Крыме, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской, Херсонской областях и Севастополе.