Полянский прокомментировал формулировки в ответе ОБСЕ по Старобельску - РИА Новости, 25.05.2026
21:59 25.05.2026 (обновлено: 22:30 25.05.2026)
Полянский назвал провокационными формулировки в ответе ОБСЕ по Старобельску

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид из окна комнаты общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке дронами ВСУ
Вид из окна комнаты общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке дронами ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский назвал провокационными формулировки в ответе ОБСЕ на призыв России осудить удар ВСУ по Старобельску.
  • В ответе ОБСЕ нет осуждения удара по общежитию в ЛНР, но есть упоминание о том, что место удара находится на «временно оккупированной территории Украины».
ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал провокационными формулировки, использованные в ответе председательства Организации на призыв российской стороны осудить удар ВСУ по Старобельску.
Дипломат отметил, что российская сторона лишь в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, но в нем "нет и намека" на осуждение.
"Зато там провокационно подчеркивается, что место, по которому "по сообщениям" нанесен удар, находится на "временно оккупированной территории Украины", - написал Полянский в своем аккаунте в Telegram.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
В миреРоссияСтаробельскМоскваДмитрий ПолянскийОБСЕВооруженные силы УкраиныTelegramУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
