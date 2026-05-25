Финский политик рассказал, кто должен вести переговоры с Россией
05:51 25.05.2026
Финский политик рассказал, кто должен вести переговоры с Россией

Мема: вести переговоры с Россией от Европы должен оппонент фон дер Ляйен

Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема считает, что вести переговоры с Россией от Европы должен политический оппонент главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
  • Роль переговорщика должна быть наградой, которую не следует давать окружению Урсулы, отметил он.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вести переговоры с Россией от Европы должен политический оппонент главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Газета Politico ранее назвала кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них - экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги.
"Политический оппонент Урсулы фон дер Ляйен подошел бы на эту роль… Роль переговорщика должна быть наградой, которую не следует давать окружению Урсулы, потому что именно эта элита продвигала войну против России", - сказал собеседник агентства.
В качестве одного из оппонентов фон дер Ляйен политик назвал бывшего министра финансов Греции Яниса Варуфакиса.
Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что сами европейцы должны выбрать такого лидера, которому они доверяют, но который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
В миреРоссияЕвропаГерманияУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинАнгела МеркельЕврокомиссияPoliticoЕвропарламент
 
 
