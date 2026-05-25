В Тульской области пострадавшие при покушении девочки находятся в коме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две девочки находятся в коме после покушения на их убийство в Суворовском районе Тульской области.
- Состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Две девочки, которых доставили в больницу после покушения на их убийство в Суворовском районе Тульской области, находятся в коме, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В понедельник СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства 52-летней жительницы, а также покушения на убийство двух ее внучек 8 и 11 лет, и их родственницы. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии с различными телесными повреждениями. По подозрению в преступлениях сотрудниками УМВД России по региону задержаны женщина 1985 года рождения и уроженец Липецкой области 1991 года рождения.
«
"Состояние тяжелое, находятся в коме", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших детей.