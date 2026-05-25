В Липецкой области приостановили поиски отца и сына, пропавших без вести

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приостановил поиск пропавших без вести отца и сына в Липецкой области по просьбе правоохранителей.
- Тело отца было обнаружено в лесу с признаками насильственной смерти рядом с его машиной.
- Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" приостановил поиск пропавших без вести отца и сына в Липецкой области по просьбе правоохранителей, сообщили РИА Новости в региональном отделении организации.
По данным СУ СК России по Липецкой области, 22 мая 42-летний мужчина с сыном возвращался на автомобиле из Липецка, однако до дома они не добрались и перестали выходить на связь. После этого родственники обратились за помощью к правоохранителям, которые в понедельник обнаружили тело отца в лесу с признаками насильственной смерти рядом с его машиной.
«
"Поисковые работы со стороны отряда приостановлены временно по требованию, по просьбе, скажем так, представителей правоохранительных органов", - сообщила инфорг отряда "ЛизаАлерт" Липецкой области Виктория.
Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").