Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области приостановили поиски отца и сына, пропавших без вести - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 25.05.2026
В Липецкой области приостановили поиски отца и сына, пропавших без вести

"ЛизаАлерт" приостановила поиски пропавших в Липецкой области отца и сына

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВолонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приостановил поиск пропавших без вести отца и сына в Липецкой области по просьбе правоохранителей.
  • Тело отца было обнаружено в лесу с признаками насильственной смерти рядом с его машиной.
  • Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" приостановил поиск пропавших без вести отца и сына в Липецкой области по просьбе правоохранителей, сообщили РИА Новости в региональном отделении организации.
По данным СУ СК России по Липецкой области, 22 мая 42-летний мужчина с сыном возвращался на автомобиле из Липецка, однако до дома они не добрались и перестали выходить на связь. После этого родственники обратились за помощью к правоохранителям, которые в понедельник обнаружили тело отца в лесу с признаками насильственной смерти рядом с его машиной.
«
"Поисковые работы со стороны отряда приостановлены временно по требованию, по просьбе, скажем так, представителей правоохранительных органов", - сообщила инфорг отряда "ЛизаАлерт" Липецкой области Виктория.
Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В Калужской области нашли пропавшую пять дней назад девочку
Вчера, 17:19
 
ПроисшествияЛипецкая областьРоссияЛипецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала