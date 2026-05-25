Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы порекомендовал москвичам быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим из-за дождя в столице.

В ведомстве посоветовали водителям избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходам - переходить дорогу только на пешеходном переходе, убедившись, что автомобили полностью остановились.