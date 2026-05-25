Рейтинг@Mail.ru
Три поезда из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 25.05.2026
Три поезда из Крыма задерживаются в пути

Три пассажирских поезда "Таврия" из Крыма следуют с опозданием

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПассажирские платформы железнодорожного вокзала в Симферополе
Пассажирские платформы железнодорожного вокзала в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Пассажирские платформы железнодорожного вокзала в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три пассажирских поезда «Таврия» из Крыма в направлении городов материковой части России следуют с опозданием.
  • Станция Джанкой закрыта для посадки и высадки пассажиров, поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя.
  • Пассажиров, планировавших сесть или выйти в Джанкое, доставляют автобусами до станции Урожайная и обратно.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Три пассажирских поезда "Таврия" с Крымского полуострова в направлении городов материковой части России следуют с опозданием, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"По состоянию на 10.00 мск следуют с опозданием поезда "Таврия" из Крыма: поезд №092 СевастопольМосква, отправлением 24 мая, следует с опозданием на 2 часа, ... №098 Симферополь – Москва, отправлением 25 мая, следует с опозданием на 7 часов, ... №184 Севастополь – Мурманск, отправлением 25 мая, следует с опозданием на 6 часов", - говорится в сообщении.
Горы в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В горах Крыма спасли двух девочек
23 мая, 21:50
По данным перевозчика, сегодня, как и накануне, закрыта станция Джанкой для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя.
"Просим пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда вас доставят на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд", - отметили в ГСЭ.
Там добавили, что пассажиры могут самостоятельно доехать до станции Урожайная, чтобы сесть на поезда на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда.
"Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя. На станции Урожайная дежурят два сотрудника "Гранд Сервис Экспресс". Вы узнаете их по ярким оранжевым жилетам. Дежурные помогут найти нужную платформу или подскажут, как пройти к месту посадки в автобус до Джанкоя", - заключили в ГСЭ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
ФСБ накрыла канал незаконной миграции в Крыму
22 мая, 16:36
 
ПроисшествияДжанкойСевастопольМоскваГранд Сервис Экспресс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала