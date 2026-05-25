Три поезда из Крыма задерживаются в пути

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три пассажирских поезда «Таврия» из Крыма в направлении городов материковой части России следуют с опозданием.
- Станция Джанкой закрыта для посадки и высадки пассажиров, поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя.
- Пассажиров, планировавших сесть или выйти в Джанкое, доставляют автобусами до станции Урожайная и обратно.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Три пассажирских поезда "Таврия" с Крымского полуострова в направлении городов материковой части России следуют с опозданием, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"По состоянию на 10.00 мск следуют с опозданием поезда "Таврия" из Крыма: поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 24 мая, следует с опозданием на 2 часа, ... №098 Симферополь – Москва, отправлением 25 мая, следует с опозданием на 7 часов, ... №184 Севастополь – Мурманск, отправлением 25 мая, следует с опозданием на 6 часов", - говорится в сообщении.
В горах Крыма спасли двух девочек
23 мая, 21:50
По данным перевозчика, сегодня, как и накануне, закрыта станция Джанкой для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя.
"Просим пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда вас доставят на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд", - отметили в ГСЭ.
Там добавили, что пассажиры могут самостоятельно доехать до станции Урожайная, чтобы сесть на поезда на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда.
"Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя. На станции Урожайная дежурят два сотрудника "Гранд Сервис Экспресс". Вы узнаете их по ярким оранжевым жилетам. Дежурные помогут найти нужную платформу или подскажут, как пройти к месту посадки в автобус до Джанкоя", - заключили в ГСЭ.
ФСБ накрыла канал незаконной миграции в Крыму
22 мая, 16:36