В Калужской области пятый день ищут пропавшего подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калужской области пятый день ищут пропавшую 14-летнюю девочку.
- По факту исчезновения ребенка в Обнинске возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
- Полиция привела приметы девочки и сообщила, что на поиски ориентирован личный состав полиции.
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Пропавшую 14-летнюю девочку пятый день ищут в Калужской области, сообщает УМВД по Калужской области.
По данным поискового отряда "Лиза Алерт" в Калужской области, 14-летняя девочка пропала 21 мая в Обнинске. Ее местонахождение неизвестно. В следственном управлении СК по региону уточнили РИА Новости, что поиски ведутся. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Информированный источник рассказал РИА Новости, что девочка ранее уходила из дома.
"В Обнинске правоохранители продолжают поиски пропавшего подростка. Двадцать первого мая в дежурную часть ОМВД России по городу Обнинску поступило сообщение о пропаже 14-летней девочки. На поиски подростка ориентирован личный состав полиции", - говорится в сообщении.
Полиция приводит приметы девочки: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые крашеные, глаза голубые. Была одета в белую рубашку, черную кофту с капюшоном, черную юбку и черные кроссовки.
