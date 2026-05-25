В Тульской области задержали подозреваемых в убийстве женщины

ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Мужчину и женщину задержали по подозрению в убийстве жительницы Тульской области, а также покушении на убийство ее внучек, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Ранее в понедельник тульское СУСК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства 52-летней женщины, а также покушения на убийство двух ее внучек 8 и 11 лет и их родственницы. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии с различными телесными повреждениями.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Суворовский" в кратчайшие сроки установили местонахождение и задержали жителя Липецкой области 1991 года рождения и женщину 1985 года рождения, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что правоохранители выясняют все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.