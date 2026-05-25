14:41 25.05.2026
Терминал временного хранения порожних контейнеров открыли в Подмосковье

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии терминала временного хранения порожних контейнеров
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов открыли терминал временного хранения порожних контейнеров в муниципальном округе Чехов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вместимость терминала площадью 30 гектаров – более 60 тысяч единиц (TEU). Размещать контейнеры здесь смогут крупные железнодорожные и логистические перевозчики, экспедиторы, контейнерные компании. В планах заключить договоры не только с российскими, но и китайскими предприятиями.
Контейнеры попадают на площадку только после технологической проверки. Терминал оборудован инспекционно-досмотровым комплексом (ИДК) "Портал". Он работает как промышленный рентген – контейнер не нужно вскрывать или разгружать. Автомобиль проходит через портал, а оператор на рентгенограмме видит содержимое и может определить скрытые и потенциально опасные предметы и вещества (четыре группы материалов).
Как отметил Воробьев, почти половина логистических комплексов и складов находится на территории Московской области.
"Это связано с большой торговлей, с распределением экспорта, импорта. Несколько сотен тысяч контейнеров в самых разных локациях были размещены абсолютно бесконтрольно. Поэтому приняли решение – ввести стандарты безопасности. Очень важно, чтобы все, что происходит на территории наших регионов, нашей страны, было безопасным для людей, особенно сейчас. Перед нами также стояла задача, чтобы этот стандарт обеспечивал цивилизованный бизнес, налоги, новые рабочие места", – приводит пресс-служба слова губернатора Московской области.
Оборудование, которым оснащен комплекс для досмотра, обладает особой точностью, глубиной сканирования – до 320 миллиметров по стали, и пропускной способностью до 120 машин в час (круглосуточно, при температуре от -45 до +50 градусов).
При создании инспекционно-досмотрового комплекса преимущественно использовались отечественные разработки. В планах оснастить ИДК еще три объекта на территории региона, в том числе компании ООО "Единый оператор".
Сегодня в новом терминале временно хранения порожних контейнеров трудится 25 сотрудников. 16 из них, в числе которых участники специальной военной операции, работают непосредственно на терминале (они привлекаются в приоритетном порядке). В планах увеличить штат до 40 человек.
Через Подмосковье ежегодно проходит порядка 3 миллионов контейнеров. В регионе работают шесть крупных сухих портов: "Селятино" в Наро-Фоминске, "Белый Раст" в Дмитрове, "Электроугли" в Богородском, "Мультиколд" в Солнечногорске и "Усады" в Домодедове – совместный проект "ВТБ Недвижимость" и "ТрансКонтейнер", а также ТЛЦ "Чехов". Через эти площадки идут грузы по семи зарубежным направлениям. Общая мощность хранения крупных ТЛЦ Подмосковья – порядка 85 тысяч контейнеров.
В прошлом году в регионе начали внедрять единый стандарт размещения контейнеров. Все они должны находиться на подготовленных площадках, где есть твердое покрытие, ограждение и согласованные подъезды, а также освещение, пожарная защита, контроль доступа и видеонаблюдение (подключение к системе "Безопасный регион"). И, конечно, один из ключевых элементов стандарта - просвет контейнера.
