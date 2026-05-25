11:38 25.05.2026
Мобильные медкомплексы в Подмосковье совершили почти 4 тысячи выездов

© Фото : Правительство Московской областиМобильные медкомплексы в Подмосковье
© Фото : Правительство Московской области
Мобильные медкомплексы в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мобильные медицинские комплексы совершили почти 4 тысячи выездов в Подмосковье с начала года, в результате которых более 98 тысяч человек получили помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Жители Подмосковья, которые проживают в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое или другие исследования во время выездов мобильных комплексов.
"Медицинская помощь приходит прямо к дому. С начала года передвижные бригады совершили почти 4 тысячи выездов, а число получивших помощь в мобильных комплексах превысило 98 тысяч человек", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Таким образом, график выездов мобильных комплексов формируется исходя из потребности населенного пункта. Ознакомиться с ним можно на сайтах медорганизаций региона.
Для прохождения обследования предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.
 
Новости ПодмосковьяМедицинская помощьМосковская область (Подмосковье)Здравоохранение
 
 
