Мобильные медкомплексы в Подмосковье совершили почти 4 тысячи выездов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мобильные медицинские комплексы совершили почти 4 тысячи выездов в Подмосковье с начала года, в результате которых более 98 тысяч человек получили помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья, которые проживают в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое или другие исследования во время выездов мобильных комплексов.

"Медицинская помощь приходит прямо к дому. С начала года передвижные бригады совершили почти 4 тысячи выездов, а число получивших помощь в мобильных комплексах превысило 98 тысяч человек", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Таким образом, график выездов мобильных комплексов формируется исходя из потребности населенного пункта. Ознакомиться с ним можно на сайтах медорганизаций региона.