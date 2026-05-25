В Подмосковье при пожаре в дачном доме погибли пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Павловском Посаде в Подмосковье при пожаре в дачном доме погибли трое взрослых и двое детей.
- Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
- Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Трое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Павловском Посаде в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Двадцать пятого мая текущего года в городском округе Павловский Посад в ходе тушения возгорания дачного дома обнаружены тела пяти человек: троих взрослых и двоих детей", - сказала Врадий.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают очаг и причины пожара.
Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, погибли мальчик 2014 года рождения и девочка 2019 года рождения, предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
Павлово-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.
"Быстрому распространению огня способствовали высокая пожарная нагрузка строения, а также позднее поступление вызова. Кроме того, в доме не был установлен дымовой пожарный извещатель. Причину пожара устанавливают органы дознания", - заключили в министерстве.