В Подмосковье при пожаре в дачном доме погибли пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Павловском Посаде в Подмосковье при пожаре в дачном доме погибли трое взрослых и двое детей.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Трое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Павловском Посаде в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

"Двадцать пятого мая текущего года в городском округе Павловский Посад в ходе тушения возгорания дачного дома обнаружены тела пяти человек: троих взрослых и двоих детей", - сказала Врадий

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают очаг и причины пожара.

Как уточнили в прокуратуре Подмосковья , погибли мальчик 2014 года рождения и девочка 2019 года рождения, предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Павлово-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ , пожар произошел в СНТ "Текстильщик-2" в деревне Евсеево. На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел открытым пламенем по всей площади. Пожар был локализован на площади 28 квадратных метров.