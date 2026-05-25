В Подмосковье при пожаре в дачном доме погибли пять человек - РИА Новости, 25.05.2026
10:22 25.05.2026 (обновлено: 17:15 25.05.2026)
В Подмосковье при пожаре в дачном доме погибли пять человек

В Подмосковье при пожаре в дачном доме погибла семья с двумя детьми

  • В Павловском Посаде в Подмосковье при пожаре в дачном доме погибли трое взрослых и двое детей.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
  • Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Трое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Павловском Посаде в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Двадцать пятого мая текущего года в городском округе Павловский Посад в ходе тушения возгорания дачного дома обнаружены тела пяти человек: троих взрослых и двоих детей", - сказала Врадий.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают очаг и причины пожара.
Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, погибли мальчик 2014 года рождения и девочка 2019 года рождения, предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
Павлово-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, пожар произошел в СНТ "Текстильщик-2" в деревне Евсеево. На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел открытым пламенем по всей площади. Пожар был локализован на площади 28 квадратных метров.
"Быстрому распространению огня способствовали высокая пожарная нагрузка строения, а также позднее поступление вызова. Кроме того, в доме не был установлен дымовой пожарный извещатель. Причину пожара устанавливают органы дознания", - заключили в министерстве.
ПроисшествияПавловский ПосадМосковская область (Подмосковье)РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
