Шедевр упал на голову Плющенко: какие проблемы нажил себе чемпион?

Само олицетворение искусства в фигурном катании оказалось у Евгения Плющенко. Зачем этот шедевр двукратному олимпийскому чемпиону и о чем он может пожалеть, - в материале РИА Новости.

Почему она не стала Трусовой

Нам не придется долго искать ответ на вопрос, как Ксения Синицына решилась перейти в академию Плющенко . Когда на своем шестом чемпионате России 21-летняя спортсменка показывает самый низкий за всю карьеру результат, ее кризис самоопределения неизбежен. Еще два года назад она была четвертой с оценкой 223 балла, а по факту стала третьей после дисквалификации Камилы Валиевой . Тогда это был прорыв, ощущавшийся как закономерный итог многолетней работы. В этом сезоне она была только одиннадцатая, не дотянув даже до 200 баллов - базового минимума для неофициального вхождения в элиту женского одиночного. Год назад - десятая.

Два сезона подряд без статуса члена сборной России - без зарплаты, без помощи с финансированием костюмов и постановок. В 15 лет это было бы неприятно, но терпимо - все же несовершеннолетний спортсмен всегда зависит от родителей. В 21 год нормальным людям уже хочется материальной независимости. Возможно, именно так Синицына и согласилась на переход в "Ангелы Плющенко".

Четырнадцатилетней девочкой в 2018 году Ксения пришла в "Снежные барсы" к Светлане Пановой. Тренер сразу почувствовала творческую суть ученицы и работала с ней соответствующе - изящные программы, тонкие идеи в костюмах, никакой банальности и пошлости. Невозможно было представить, чтобы Синицына на соревнованиях выглядела как все. И в этой ее инаковости никогда не было демонстративности нарцисса. Мол, пока вы все катаетесь под " Мулен Руж ", я в белом пальто слышу хор сирен под "Альфонсина и море". Просто она была естественно другая. Отчасти из-за самой Ксении, отчасти благодаря вкладу Светланы Пановой, Марии Касумовой, Надежды Канаевой, Веры Арутюнян, Татьяны Моисеевой, Илоны Протасени и других специалистов, работавших с Синицыной.

Фигурное катание - это не премия "Оскар", а максимально конъюнктурная красная дорожка "МузТВ". Здесь так устроено, что побеждает самый быстрый, сильный, громкий и привычный. Не выделяйся одежкой и сойдешь за своего. Авторскому кино с его открытыми финалами и джазовой музыке с его импровизацией тут не место. Поэтому Синицыну всегда замечали и отмечали за качество программ, но это не помогало ей побеждать. Иногда, может, и мешало. Пока остальные напрыгивали сложные элементы, она отрабатывала дорожки, вращения и хореографию перед зеркалом.

Мы не противопоставляем Ксению и, например, Александру Трусову, что одна из них якобы поступала правильно, а другая - нет. Просто у каждой свой подход, свой запас здоровья, возможности тела и психики. Возможности Синицыной не позволили ей освоить ультра-си, без чего в последние годы было не победить.

Конечно, когда юные российские фигуристки массово запрыгали четверные прыжки, Ксения тоже попыталась включиться в гонку. Еще по юниорам она учила тройной аксель, позже - четверной тулуп, и даже выходила с ним на соревнования, но неприятно упала и больше не пробовала. В разработке был также четверной лутц, но и с ним не сложилось.

И без четверных прыжков ее программы много лет поднимали общий уровень фигурного катания в России - тибетская принцесса Дакини, запилы "Пинк Флойд", игривая румба, ноктюрн Шопена, фуга Баха, балет "Сотворение мира". Это было похоже на шоколадное яйцо с игрушкой, которое болельщики каждый год открывали перед стартом сезона и узнавали, что на этот раз приготовили Ксения и ее команда. Причем коллекция игрушек уникальная - ни одной повторки. И каждая легендарная.

Зарабатывать на жизнь больше не надо

Наверное, теперь все будет по-другому. При всей готовности вкладываться в учеников морально и материально, наличии толковых постановщиков, в "Ангелах Плющенко" принципиально другой взгляд на эстетику программ, нежели в "Снежных барсах". А раздачу слонов в виде Бенуа Ришо Синицына уже пропустила - даже юниорская прима группы Елена Костылева и то не успела поработать с приезжим модным хореографом. Так что авторское кино Ксении, скорее всего, останется в прошлом.

Но критиковать фигуристку за ее желание попробовать себя в другом месте язык не поворачивается. Она как будто взяла максимум возможного от работы с Пановой, и в какой-то момент КПД их союза ощутимо снизился. Это только в математике от перемены слагаемых сумма не меняется. В реальной жизни новые условия работы и, очевидно, более расслабленное материальное положение могут дать необходимое внутреннее спокойствие и импульс для личностного и профессионального роста.

Что, если именно Ксении суждено стать тем специалистом, который создаст новое лицо постановкам спортсменов Плющенко? Она не раз говорила, что ей нравится процесс создания программ, она с удовольствием смотрит классические и новые балеты и в принципе очень эрудирована - это важное качество для хорошего хореографа и тренера. В августе 2026 года ей исполнится 22 года, - еще пара лет, и нужно будет самой себе отвечать на вопрос о завершении карьеры. Мысли о будущем в ее ситуации не посещали бы только глупого человека, которым Ксения точно не является.

Да и в ставшей родным домом за 8 лет совместной работы школе "Барсов" все постепенно меняется. Внимание главного тренера Светланы Пановой последнее время направлено на 16-летнюю Лидию Плескачеву - она тоже катает кутюрные программы, но еще и прыгает ультра-си.