21:57 25.05.2026
В Петербурге рассказали о состоянии девушки, которую облили кислотой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девушка, пострадавшая от нападения бывшего молодого человека, находится в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимации ожогового центра.
  • Фигурант дела напал на свою бывшую девушку, нанес ей не менее пяти ударов ножом, выстрелил из сигнального оружия в колено и вылил на нее кислоту.
  • Обвиняемого заключили в СИЗО по решению суда.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Девушка, которую бывший молодой человек облил кислотой и прострелил колени, находится в тяжелом состоянии в реанимации ожогового центра в Петербурге, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Пострадавшая находится в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимации ожогового центра НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе", - сказал собеседник агентства.
Ранее ГСУ СК по Петербургу сообщало, что, по версии следствия, фигурант напал на свою бывшую девушку, нанёс ей ножом не менее пяти ударов, произвел выстрел из сигнального оружия в колено, а также вылил на нее кислоту. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Обвиняемого сегодня заключили в СИЗО по решению суда. В объединенной пресс-службе судов сообщали, что у пострадавшей зафиксированы колотые-резаные раны тела, головы и конечностей, ранение правого и левого колена, химический ожог 2-3 степени головы, шеи, груди, конечностей, роговицы и век.
