В Петербурге рассказали о состоянии девушки, которую облили кислотой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Девушка, которую бывший молодой человек облил кислотой и прострелил колени, находится в тяжелом состоянии в реанимации ожогового центра в Петербурге, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Пострадавшая находится в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимации ожогового центра НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе", - сказал собеседник агентства.