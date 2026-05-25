12:56 25.05.2026
Москва слышала заявление Пашиняна об антироссийской риторике, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
  • Москва услышала заявления Пашиняна и министра иностранных дел Армении о том, что страна не будет заниматься антироссийской риторикой.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва слышала заявления о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госсекретаря США Марко Рубио ждут в Армении с визитом 26 мая. Журналисты предположили, что в ходе встречи могут якобы прозвучать антироссийские заявления. В связи с этим журналисты задали Пескову вопрос, как в Кремле относятся к такой практике.
"На днях мы слышали заявления и от (премьер-министра Армении Никола - ред.) Пашиняна, и от министра иностранных дел (Армении - ред.) о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Мы слышали эти заявления", - сказал Песков журналистам.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее". Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев также заявлял, что Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
В миреАрменияРоссияМоскваДмитрий ПесковСергей ЛавровЕвросоюзЕдиная РоссияЕвразийский экономический союзМарко Рубио
 
 
