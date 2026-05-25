В МИД рассказали о позиции России по урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.05.2026
05:21 25.05.2026
В МИД рассказали о позиции России по урегулированию на Украине

Полищук: позиция России по Украине основана на пониманиях Анкориджа

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
  • Позиция России по урегулированию на Украине основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом РФ в июне 2024 года, сообщил директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.
  • По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, "дух Анкориджа" для российской стороны — это атмосфера доверия между президентами России и США, которая позволила согласовать базовые контуры урегулирования вокруг Украины.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Позиция России по урегулированию на Украине основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом РФ в июне 2024 года, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.
"Наша позиция по урегулированию украинского кризиса хорошо известна. Она основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года", - сказал Полищук.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что понимается по "духом Анкориджа". По его словам, для российской стороны это атмосфера доверия, сложившаяся между президентами России и США, которая позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины.
В 2024 году Путин рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО.
