Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал средний размер накопительной пенсии после индексации - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 25.05.2026
Эксперт назвал средний размер накопительной пенсии после индексации

РИА Новости: средняя накопительная пенсия составит 1,9 тысячи рублей в месяц

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд России повысит пенсионные накопления россиян на 17,3% с 1 августа 2026 года.
  • Средний размер накопительной пенсии после индексации составит около 1,8–1,9 тысячи рублей в месяц.
  • Мужчины могут получить доступ к накоплениям с 60 лет, а женщины — с 55 лет; если сумма на счете будет меньше или равна 439 776 рублям в 2026 году, ее отдадут единовременно, а если превышать — назначат пожизненную ежемесячную выплату.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Средний размер накопительной пенсии после индексации в августе составит около 1,8-1,9 тысячи рублей в месяц, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Социальный фонд России повысит пенсионные накопления россиян на 17,3% с 1 августа 2026 года. Средний размер накопительной пенсии сейчас составляет 1 600 рублей в месяц.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии с 1 июня
24 мая, 02:47
"После индексации средняя накопительная пенсия вырастет до 1,8-1,9 тысячи рублей", - сказал Ляшок.
Эксперт пояснил, что точный размер накопительной пенсии зависит от взносов работодателей. Эти средства формировались за счет официальных страховых отчислений, которые работодатели платили за сотрудников в период с 2002 по 2013 год. С 2014 года новые отчисления на накопительную пенсию заморожены. Сумму можно было увеличить и самостоятельно с помощью добровольных взносов или средств из материнского капитала.
Ляшок отметил, что мужчины могут получить доступ к накоплениям с 60 лет, а женщины - с 55 лет. Если общая сумма на счете меньше или равна в 2026 году 439 776 рублям, ее отдадут единовременно. Если она будет превышать лимит, гражданину назначат пожизненную ежемесячную выплату.
Сотрудник Пенсионного фонда держит в руках паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Соцфонд рассказал о росте накопительных пенсий
19 мая, 10:51
 
ОбществоРоссияВиктор Ляшок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала