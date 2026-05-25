Эксперт назвал средний размер накопительной пенсии после индексации

Мужчины могут получить доступ к накоплениям с 60 лет, а женщины — с 55 лет; если сумма на счете будет меньше или равна 439 776 рублям в 2026 году, ее отдадут единовременно, а если превышать — назначат пожизненную ежемесячную выплату.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Средний размер накопительной пенсии после индексации в августе составит около 1,8-1,9 тысячи рублей в месяц, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Социальный фонд России повысит пенсионные накопления россиян на 17,3% с 1 августа 2026 года. Средний размер накопительной пенсии сейчас составляет 1 600 рублей в месяц.

"После индексации средняя накопительная пенсия вырастет до 1,8-1,9 тысячи рублей", - сказал Ляшок

Эксперт пояснил, что точный размер накопительной пенсии зависит от взносов работодателей. Эти средства формировались за счет официальных страховых отчислений, которые работодатели платили за сотрудников в период с 2002 по 2013 год. С 2014 года новые отчисления на накопительную пенсию заморожены. Сумму можно было увеличить и самостоятельно с помощью добровольных взносов или средств из материнского капитала.