Врач рассказала, что делать при тепловом ударе в машине
19:57 25.05.2026
Врач рассказала, что делать при тепловом ударе в машине

Врач Павлова: водителям нужно смочить шею и лицо водой при тепловом ударе

© РИА Новости / Максим Блинов
Жаркий день в Москве
Жаркий день в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач общей практики Елена Павлова рассказала, как действовать при тепловом ударе в машине.
  • Необходимо покинуть машину или остановиться в тени, переместиться в прохладу, смочить лицо, шею и запястья водой, расстегнуть воротник рубашки, снять галстук и ремень.
  • Даже при легком недомогании лучше остановить машину и выйти из нее, так как охладиться на ходу практически невозможно.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Водителям, столкнувшимся с тепловым ударом, стоит переместиться в прохладу, смочить шею и лицо водой, а также расстегнуть воротник рубашки и ремень, рассказала врач общей практики Елена Павлова.
"Если при поездке в машине в жару у вас или попутчика случился тепловой удар, нужно действовать быстро. Немедленно покиньте машину или остановитесь в тени. Переместитесь в прохладу. Зайдите в магазин или кафе. Охладите тело. Смочите лицо, шею и запястья водой. Расстегните воротник рубашки, снимите галстук и ремень, чтобы улучшить циркуляцию воздуха", - сказала врач NEWS.ru.
Специалист отметила, что если чувствуется даже легкое недомогание, то лучше остановить машину и выйти из нее, ведь охладиться на ходу практически невозможно.
