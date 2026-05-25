Врач рассказала, что делать при тепловом ударе в машине

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Водителям, столкнувшимся с тепловым ударом, стоит переместиться в прохладу, смочить шею и лицо водой, а также расстегнуть воротник рубашки и ремень, рассказала врач общей практики Елена Павлова.
"Если при поездке в машине в жару у вас или попутчика случился тепловой удар, нужно действовать быстро. Немедленно покиньте машину или остановитесь в тени. Переместитесь в прохладу. Зайдите в магазин или кафе. Охладите тело. Смочите лицо, шею и запястья водой. Расстегните воротник рубашки, снимите галстук и ремень, чтобы улучшить циркуляцию воздуха", - сказала врач NEWS.ru.
Специалист отметила, что если чувствуется даже легкое недомогание, то лучше остановить машину и выйти из нее, ведь охладиться на ходу практически невозможно.
30 июля 2025, 12:36