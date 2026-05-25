Песков напомнил об обещании Пашиняна

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что окончательное решение о пути экономической интеграции будет делать народ Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как пояснил тогда Пашинян (на их встрече с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.), в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение (о пути экономической интеграции - ред.), и это будет делаться на референдуме. То есть именно армянский народ будет говорить", - сказал Песков журналистам.