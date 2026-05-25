Премьер Армении решил подать новый иск против предпринимателя Карапетяна

ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст еще один судебный иск против главы партии "Сильная Армения", предпринимателя Самвела Карапетяна.
"Я подам на него в суд, и он извинится. У него просто нет другого выбора",- заявил Пашинян в видеообращении.
Ранее Пашинян подал гражданский иск против Карапетяна - в иске требуется опровергнуть слова о якобы имевшем место употреблении галлюциногенных грибов главой правительства и выплатить компенсацию в размере 16 тысяч долларов.