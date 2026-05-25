Пашинян говорил Путину, что Армения остается членом ЕАЭС, заявил Песков

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил президенту РФ Владимиру Путину, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, развивая свои отношения с Европой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Первого апреля Путин встречался в Кремле с Пашиняном.
В ходе встречи обсуждалось состояние и перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.
Песков отметил при этом, что тогда Пашинян пояснял, что в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение о выборе дальнейшего пути экономической интеграции Армении.
"И это будет делаться на референдуме. То есть именно армянский народ будет говорить", - сказал Песков.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее". Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев также заявлял, что Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.