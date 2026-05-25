13:03 25.05.2026 (обновлено: 13:14 25.05.2026)
Пашинян говорил Путину, что Армения остается членом ЕАЭС, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил Владимиру Путину, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, сообщил Песков.
  • Пашинян также отметил, что Армения развивает свои отношения и с другими странами, в частности, с Европой.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил президенту РФ Владимиру Путину, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, развивая свои отношения с Европой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Первого апреля Путин встречался в Кремле с Пашиняном.
В ходе встречи обсуждалось состояние и перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.
"Тогда (в ходе беседы Путина и Пашиняна - ред.), я напомню вам, премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой", - сказал Песков журналистам.
Песков отметил при этом, что тогда Пашинян пояснял, что в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение о выборе дальнейшего пути экономической интеграции Армении.
"И это будет делаться на референдуме. То есть именно армянский народ будет говорить", - сказал Песков.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее". Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев также заявлял, что Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
