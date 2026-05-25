Пашинян говорил Путину, что Армения остается членом ЕАЭС, заявил Песков

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил президенту РФ Владимиру Путину, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, развивая свои отношения с Европой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первого апреля Путин встречался в Кремле с Пашиняном.

В ходе встречи обсуждалось состояние и перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

"Тогда (в ходе беседы Путина и Пашиняна - ред.), я напомню вам, премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой", - сказал Песков журналистам.

Песков отметил при этом, что тогда Пашинян пояснял, что в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение о выборе дальнейшего пути экономической интеграции Армении.