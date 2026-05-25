09:19 25.05.2026 (обновлено: 09:22 25.05.2026)
Пашинян толкает Армению на курс Украины, заявил Медведев

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceВладимир Зеленский и Никол Пашинян во время встречи в Ереване
Владимир Зеленский и Никол Пашинян во время встречи в Ереване. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает страну на курс Украины.
  • По словам Медведева, Пашинян не оценил помощь и поддержку от Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает Армению на курс бандеровской Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Медведев сообщил, что Пашинян на посту главы кабмина Армении не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки от Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией.
"Особенно опасно, что временщик Никол активно толкает свою родину на скорбный путь бандеровской Украины", - подчеркнул он.
Зампред Совбеза указал на то, что Пашинян, несмотря на выгоду Еревана от членства в ЕАЭС, отказался от участия в саммитах союза, и собирает в Ереване "мерзких врагов России".
В миреЕреванАрменияМоскваНикол ПашинянДмитрий МедведевЕвразийский экономический союз
 
 
