Пашинян толкает Армению на курс Украины, заявил Медведев

- По словам Медведева, Пашинян не оценил помощь и поддержку от Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает Армению на курс бандеровской Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Особенно опасно, что временщик Никол активно толкает свою родину на скорбный путь бандеровской Украины", - подчеркнул он.