Пашинян взял курс на разрыв с Россией, заявил Медведев

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной", — сказал Медведев.