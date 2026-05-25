Пашинян взял курс на разрыв с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 25.05.2026
09:02 25.05.2026 (обновлено: 18:06 25.05.2026)
Пашинян взял курс на разрыв с Россией, заявил Медведев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, заявил Дмитрий Медведев.
  • Он отметил, что Пашинян рискует связями с Россией, пытаясь заработать авторитет на Западе.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее Медведев отметил, что Пашинян может "больно приземлиться" между стульями ЕАЭС и Евросоюза, с одной стороны пытаясь "затаскивать" Ереван в ЕС, а с другой — стараясь сохранить выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе.
"Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной", — сказал Медведев.
