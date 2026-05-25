Эксперт оценил состояние парохода, затонувшего в 1906 году у Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Затонувший после подрыва на мине в 1906 году пароход "Князь Горчаков", который ранее был найден силами Тихоокеанского флота в Приморье, хорошо сохранился, значит, артефакты внутри него, скорее всего, также сохранились, сообщил РИА Новости руководитель секции подводных исследований Русского географического общества Алексей Кондратюк.

"Пароход очень хорошо сохранился, он лежит на правом борту. Отчетливо виден разрыв носовой части от мины. Рядом лежит якорь. Корабль сохранил свою форму, что бывает очень редко, если корабль лежит на малой глубине. Если форма сохранена, значит, все-таки внутри, в самом корабле, есть сохранившиеся элементы", - сказал собеседник агентства.

Если получится найти артефакты, они будут иметь очень большую историческую ценность. В последующем можно сделать выставку в одном из музеев, добавил Кондратюк.

Он отметил, что корабль лежит на достаточно большой глубине - 74 метра, за пределами любительских погружений.

"В данный момент в нашей команде есть ребята, которые могут совершать погружение на такие большие глубины, однако требуется большая подготовка", - добавил Кондратюк.

"Все, что касается подводного историко-культурного наследия, все, что касается времен до Русско-японской войны, то есть больше ста лет, представляет уже историческую и археологическую ценность. Поэтому само судно, достаточно хорошо сохранившееся, является памятником историко-культурного наследия", - сказал собеседник.

По его словам, следующий этап – это создание 3D-модели судна с помощью детальной съемки.

"Что касается исследования груза, то пока что мы в ожидании", - добавил Кондратюк.