Овчинский: дом по реновации возводят в Лосиноостровском районе

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Жилой дом в рамках программы реновации строится на Минусинской улице в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении отмечается, что площадь дома составляет более 40 тысяч квадратных метров.

"Дом на Минусинской улице, рассчитанный на 401 квартиру, возводится по индивидуальному проекту. Жилой комплекс состоит из трех отдельно стоящих секций переменной этажности, объединенных общим стилобатом – в нем расположатся входные группы, пространства общего пользования и помещения коммерческого назначения. Сейчас на площадке ведутся монолитные работы подземной части, где будут находиться паркинг и инженерно-технические помещения", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.