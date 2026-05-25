Осмотр атакованного в Средиземном море газовоза не выявил утечек топлива

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Осмотр газовоза "Арктик Метагаз", атакованного в Средиземном море в марте, признаков загрязнения окружающей среды и утечек топлива не выявил, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В ходе осмотра признаков загрязнения окружающей среды не установлено, утечек топлива не обнаружено", - сказала она.
Минтранс РФ сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" 3 марта был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, предположительно, с побережья Ливии в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.
