Осмотр атакованного в Средиземном море газовоза не выявил утечек топлива

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Осмотр газовоза "Арктик Метагаз", атакованного в Средиземном море в марте, признаков загрязнения окружающей среды и утечек топлива не выявил, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе осмотра признаков загрязнения окружающей среды не установлено, утечек топлива не обнаружено", - сказала она.