Тело погибшей в Южной Осетии россиянки передали Северной Осетии
09:25 25.05.2026
Тело погибшей в Южной Осетии россиянки передали Северной Осетии

Тело упавшей в реку в Южной Осетии россиянки передали Северной Осетии

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
  • Тело россиянки Анны Тыц, которая упала в реку в горах Южной Осетии, передали администрации Северной Осетии.
  • Ее поисками занимались около 200 человек, было обследовано почти 70 километров.
ЦХИНВАЛ, 25 мая - РИА Новости. Тело россиянки Анны Тыц, которая 21 мая упала в реку в горах Южной Осетии, передали администрации Северной Осетии, сообщила РИА Новости представительница югоосетинского МЧС.
Накануне спасатели Южной Осетии сообщили, что после трехдневных поисков обнаружили тело Тыц примерно в 35 километрах от места происшествия. На месте ЧП начались следственные мероприятия.
"Из Цхинвала тело до границы Южной Осетии с Россией транспортировка осуществлялась силами МЧС Южной Осетии, за счет Южной Осетии. Тело было передано представителям главы администрации Северной Осетии", - уточнила собеседница агентства.
Тыц приезжала в Цхинвал в составе съемочной группы на показ фильма о местных уроженцах - участниках СВО. Несчастный случай произошел поздним вечером 21 мая в отдаленном селе Згубир Дзауского района, тогда же начались ее поиски.
Как говорили РИА Новости в МЧС республики, пропавшую искали три дня. Вместе с этим прокуратура начала доследственную проверку, оценивая уровень безопасности турбазы и подвесного моста, с которого упала женщина. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в свою очередь брал под личный контроль поиски россиянки.
В поисках участвовали 200 человек, включая сотрудников МВД и минобороны Южной Осетии, уточнили в югоосетинском МЧС. Спасатели обследовали почти 70 километров - от места происшествия до приграничного с Грузией цхинвальского микрорайона ЦАРЗ. К поисковым мероприятиям также подключалась грузинская сторона.
Малонаселенное горное село Згубир находится в ущелье Белых Туальцев (Урстуалгом), примерно в четырех километрах к востоку от Транскавказской автомагистрали (Транскам) - единственной дороги, соединяющей Южную Осетию с Россией.
