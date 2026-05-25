Лавров и Рубио обменялись оценками по преодолению кризиса в Ормузе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио провели телефонный разговор, стороны обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и ситуации вокруг Кубы, сообщает МИД РФ.