МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Читатели Читатели Daily Mail обсуждают российский удар возмездия "Орешником" по Украине после атаки ВСУ на Старобельск.

"Чего ожидала Украина после того, как запустила ​​беспилотники в студенческое общежитие в ЛНР ? На мой взгляд, ответные действия России оправданны", — написал один комментатор.

"Украина атакует Москву и другие российские территории и плачет, когда ей наносят ответный удар. Владимир Зеленский становится все более невменяемым", — отметил другой.

"У Украины заканчиваются люди и деньги для войны. У России — нет. <…> Киев не победит. В лучшем случае он может надеяться на перемирие", — высказался третий.

"Украина ввязалась в это слишком сильно. Ею управляют плохие люди, которые не проводили выборы уже много лет", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Россия соглашается на мирное урегулирование конфликта, но Зеленский запускает ракеты по гражданским объектам. Когда Москва наносит ответный удар, тупая Британия обвиняет Россию. Вы — идиоты и фашисты, а не достойные доверия союзники", — заключили читатели.

Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.