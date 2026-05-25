Рейтинг@Mail.ru
"Атакует и плачет". Удар "Орешником" по Украине вызвал переполох в Британии - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 25.05.2026 (обновлено: 22:33 25.05.2026)

"Атакует и плачет". Удар "Орешником" по Украине вызвал переполох в Британии

© REUTERS / Gleb GaranichВзрыв в Киеве
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Взрыв в Киеве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Daily Mail обсуждают российский удар возмездия по Украине и высказывают мнение о том, что ответные действия Москвы оправданны.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail обсуждают российский удар возмездия "Орешником" по Украине после атаки ВСУ на Старобельск.
"Чего ожидала Украина после того, как запустила ​​беспилотники в студенческое общежитие в ЛНР? На мой взгляд, ответные действия России оправданны", — написал один комментатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
"Око за око". Истерика Зеленского из-за "Орешника" вызвала гнев на Западе
Вчера, 16:38
"Украина атакует Москву и другие российские территории и плачет, когда ей наносят ответный удар. Владимир Зеленский становится все более невменяемым", — отметил другой.
"У Украины заканчиваются люди и деньги для войны. У России — нет. <…> Киев не победит. В лучшем случае он может надеяться на перемирие", — высказался третий.
"Украина ввязалась в это слишком сильно. Ею управляют плохие люди, которые не проводили выборы уже много лет", — поделился мнением еще один из пользователей.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
"Мы не можем". На Западе сделали жесткое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 15:35
"Россия соглашается на мирное урегулирование конфликта, но Зеленский запускает ракеты по гражданским объектам. Когда Москва наносит ответный удар, тупая Британия обвиняет Россию. Вы — идиоты и фашисты, а не достойные доверия союзники", — заключили читатели.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.
В ответ российская армия в ночь с субботы на воскресенье нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.
Дым над Киевом, Украина. 24 мая 2026 года - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Россия предупредила об ударах по центрам принятия решений на Украине
Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала