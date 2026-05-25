В Калининградской области отменили беспилотную опасность

КАЛИНИНГРАД, 25 мая – РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявлен в Калининградской области, сообщает региональное РСЧС.
"Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении РСЧС.
Вечером в понедельник жителей региона через смс предупредили о беспилотной опасности. Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калининграда, сейчас они сняты.
По информации пресс-службы правительства Калининградской области, "сработала система предупреждения". "Необходимые службы задействованы. Идет проверка", - уточнили в правительстве.
22 июня 2022, 17:18