21:25 25.05.2026 (обновлено: 22:29 25.05.2026)
В Калининградской области впервые объявляли беспилотную опасность

Работа российских сил ПВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининградской области вводили режим "Беспилотная опасность".
  • Это произошло впервые с начала спецоперации на Украине.
  • Опасность атаки вражеских БПЛА продлилась около получаса.
  • В аэропорту Храброво временно вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
КАЛИНИНГРАД, 25 мая — РИА Новости. Жители Калининградской области впервые с начала СВО получили предупреждение об опасности атаки вражеских БПЛА.
«

"Внимание! Сигнал "Беспилотная опасность", — говорилось в сообщении от РСЧС.

Через несколько минут экстренные службы объявили отбой этого режима. В местном аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Спустя примерно час их отменили.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалининградская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
