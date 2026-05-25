В Калининградской области впервые объявляли беспилотную опасность

КАЛИНИНГРАД, 25 мая — РИА Новости. Жители Калининградской области впервые с начала СВО получили предупреждение об опасности атаки вражеских БПЛА.
"Внимание! Сигнал "Беспилотная опасность", — говорилось в сообщении от РСЧС.
Через несколько минут экстренные службы объявили отбой этого режима. В местном аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Спустя примерно час их отменили.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
