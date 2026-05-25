Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области объявили беспилотную опасность.
- Врио губернатора Егор Ковальчук рекомендовал жителям оставаться дома или искать укрытия.
БРЯНСК, 25 мая – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 25.05.2026! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал Ковальчук.
Врио губернатора посоветовал тем, кто находится на улице или в автотранспорте, направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
