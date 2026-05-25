Омбудсмен рассказала о состоянии одного из пострадавших в Старобельске
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 25.05.2026
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Один из пострадавших в колледже Старобельска находится в больнице без сознания, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Есть, конечно, тяжелые. Особенно мальчик, который сейчас не в сознании, который подключен к аппарату гемодиализа. За его состоянием смотрят врачи, они борются", - сказала Лантратова в эфире ИС "Вести".
Она отметила, что тем пострадавшим, которые могут находится дома, оказывается помощь на дому. Пострадавшие, которые находятся в состоянии средней тяжести, продолжают оставаться в больнице.
"Двум девочкам, с которыми я общалась, были попадания прямо в глазик. Они нуждаются в лечении и реабилитации", - добавила федеральный омбудсмен.
По словам Лантратовой, всем семьям пострадавших осуществляются выплаты.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскРоссияЯна ЛантратоваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
