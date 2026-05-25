В аэропорту Калининграда сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Калининграда сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Калининграда, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Калининграда ("Храброво"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения
Вчера, 03:09